واتسآب يحذر من جديد ويهدد بحذف مستخدميه

2021/03/10 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عاد تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” بتذكير عملائه بشأن شروط الخدمة الجديدة والتي تبدأ بحلول 15 مايو/أيار 2021.وتلقى الكثير من مستخدمي التطبيق إشعارات بضرورة الموافقة على التحديثات الجديدة.وتكررت رسائل التطبيق بالشروط الجديدة، بالإضافة لتضمنها لإشعار جاء فيه: “يرجى قبول هذه التحديثات لمواصلة استخدام WhatsApp”.بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الشركة ما سيحدث لمن […]

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