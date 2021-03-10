حلف الناتو يعلق على زيارة البابا إلى العراق

2021/03/10 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق الأمين العام لحلف الناتو، يانس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء (10 آذار 2021)، على زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، فيما قدم التهنئة بنجاح الزيارة.وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العامّ لحلف الناتو السيّد يانس ستولتنبيرغ، وقدم الأمين العام لحلف الناتو في بداية الحديث التهنئة بنجاح الزيارة التأريخية لقداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس إلى العراق، إذ أعطت الزيارة صورة إيجابية وجذّابة عن المجتمع العراقي، إلى الخارج كما أظهرت حسن التنظيم الأمني في أنحاء مختلفة من العراق".

وأضاف البيان، أن الطرفين، "بحثا في جانب آخر، سُبُل استمرار التعاون بين العراق وحلف الناتو في إطار السيادة الكاملة للعراق وقرارات الحكومة العراقية".

وأكد أمين عام حلف الناتو، أن "عديد أفراده يقتصر على جوانب التدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوات والاجهزة الأمنية العراقية".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق بما يعزز المواجهة المشتركة ضد عصابات داعش الإرهابية".

ودعا الأمين العام، الوزير إلى "المشاركة في الاجتماع الافتراضي القادم لجميع سفراء الناتو، والذي سوف ينعقد خلال الايام الآتية، لإلقاء الضوء على الوضع السياسي والأمني في العراق والعلاقات مع دول المنطقة، بدوره شكر السيد الوزير الأمين العام وقبل الدعوة".

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