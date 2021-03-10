البرلمان الليبي يستأنف جلسته اليوم للتصويت على حكومة الوحدة الوطنية

2021/03/10 | 09:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق مجلس النواب الليبي جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، في مدينة سرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة في جلسة البرلمان التي حضرها، تشكيلة حكومته التي ضمت نائبين للرئيس و26 حقيبة وزارية و6 وزراء دولة.

وعن الجلسة، قال النائب صالح فحيمة لقناة “فبراير”: “النائب الأول أبلغنا بتعليق الجلسة إلى صباح الأربعاء بعد رفض عقيلة صالح استكمال جلسة الأمس”.

ونقل فحيمة تأكيد الدبيبة للنواب “استكمال تسمية الحقائب الشاغرة صباح اليوم”، موضحاً أن جلسة اليوم ستكون للتصويت مباشرة على التشكيلة الوزارية.

وتشمل الحقائب الشاغرة وزارتي الدفاع والخارجية.

وأشار الدبيبة إلى أنه سيسمي وزير الخارجية بعد التشاور مع المجلس الرئاسي الجديد، مؤكداً أن الحقيبة ستؤول لسيدة “في خطوة غير مسبوقة في ليبيا”.

وعن حقيبة الدفاع فضل الدبيبة الاحتفاظ بها لنفسه مؤقتاً، في انتظار اتفاق عليها بين الفصائل المتناحرة في البلاد، وفق تعبيره.

وبعد تعليق الجلسة، قالالدبيبة في تغريدة على تويتر: “‏التئام مجلس النواب اليوم بعد سنوات من الانقسام يدعو إلى السعادة، بغض النظر عن اختلاف وجهات الرأي، ومن الأفضل إدارة الاختلاف تحت قبة البرلمان، بدل جبهات القتال.



متفائلون بغد أفضل يليق بالليبيين”.

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