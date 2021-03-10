شرطة النجف تعثر على ٢٣١ الف حبة مخدرة مدفونة في خزان ماء

2021/03/10 | 09:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في شمال المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز" بعد تلقي أخبار من أحد المواطنين عن قيام أشخاص قبل فترة بدفن خزان ماء في منطقة صحراوية شمال المحافظة فقد تم على الفور تشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة اللواء فائق فليح حسن الفرعون للقيام بتفتيش المكان وأثناء التفتيش تم العثور بداخل الخزان على ٢٣١ الف حبه مخدرة،

وأضافت المديرية : أن عدد الأكياس كان ١٤٣ كيس وزن الكيس الواحد ١٦٩ غرام يحتوي قسم منها على ١٠٠٠ حبة مخدرة وبعد جردها كان العدد الكلي ٢٣١ الف حبة مخدرة ولازلت جهود فريق العمل مستمرة للتوصل للفاعلينمن جانبه حذر قائد شرطة محافظة النجف هذه الزمر الضاله بأن يد القانون ستطالهم وبقوة داعيا إلى تعاون الجميع من أجل محاربة هذه الافه الخطيرة.

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