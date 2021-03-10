تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الاميركية

2021/03/10 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تراجعت اسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل زيادة في المخزونات الاميركية، وجني المستثمرين للأرباح.وانخفض خام برنت لشهر آيار 62 سنتا أو 0.92 بالمئة، ليصل إلى 66.90 دولارا للبرميل.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الاميركي لشهر نيسان 63.51 دولارا للبرميل، منخفضا بـ 49 سنتا أو 0.77 بالمئة.وارتفعت مخزونات النفط الخام، في أميركا بمقدار 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من آذار، وفقًا لبيانات من معهد البترول الاميركي.وقال محللون في بنك المجموعة المالية، إن مجموعة أوبك + – منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المتحالفون معها – قد تصبح ضحية لنجاحها، لأن الأسعار المرتفعة الناتجة عن تقييد […]

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