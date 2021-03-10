2021/03/10 | 09:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت هيئة استثمار ذي قار، الاربعاء، منحها اكثر من 50 فرصة استثمارية في المحافظة خلال الشهر الماضي.

وقال رئيس الهيئة عبد الحميد الحصونة، في حديث لوكالات محلية، ان “مجلس ادارة الهيئة عقد اجتماعات عدة بشكل اسبوعي لمنح الرخص الاستثمارية لمشاريع مختلفة طرحت خلالها 55 مشروعاً استثمارياً في القطاع التجاري والخدمي والزراعي والطبي”.

واضاف الحصونة، ان “الكلف الإجمالية لهذه المشاريع تصل الى نحو 300 مليار دينار عراقي”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرح 55 فرصة استثمارية في ذي قار خلال شهر واحد لمشاريع مختلفة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرح 55 فرصة استثمارية في ذي قار خلال شهر واحد لمشاريع مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).