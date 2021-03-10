2021/03/10 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن ضبط منصات لإطلاق الصواريخ وعبوات ناسفة في صحراء قضاء حديثة بالانبار.وقالت الاستخبارات في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري” نسخة منه إنه “بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة وبالتنسيق ومشاركة قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة واستخبارات لواء مغاوير القيادة والفوج الاول تم ضبط منصتين لإطلاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية نوعية في الانبار: ضبط منصة لاطلاق الصواريخ المركز الخبري الوطني.

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