كريستيانو رونالدو يواجه أصعب موسم في مسيرته

2021/03/10 | 09:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعيواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الايطالي، اصعب موسم في مسيرته الاحترافية بعد إقصاء فريقه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، مساء امس الثلاثاء.كريستيانو رونالدو، الذي كان يأمل بعد انتقاله للفريق الإيطالي في قيادته للقب دوري أبطال أوروبا، لكنه في 3 مواسم غادر المسابقة من ربع النهائي مرة على يد أياكس الهولندي ومرتين من دور الـ16 على يد أولمبيك ليون وبورتو البرتغالي.وقالت صحيفة ماركا الاسبانية :" بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا يحتاج فريق ”السيدة العجوز“ لما يشبه معجزة للحفاظ على لقبه بطلا للدوري الإيطالي بعد سيطرة 9 مواسم، حيث يتأخر عن إنتر ميلان ”المتصدر“ بفارق 10 نقاط ولقاء مؤجل أمام نابولي".وتقلصت أهداف رونالدو في دوري أبطال أوروبا منذ انتقاله ليوفنتوس، حيث خرج من ريال مدريد متوجا بلقب البطولة وهدافا لها برصيد 15 هدفا موسم 2017-2018.وفي 3 مواسم رفقة يوفنتوس سجل رونالدو 14 هدفا، 6 في موسمه الأول و4 في موسمه الثاني، والثالث يعد أضعف معدل منذ 2011.وبحسب الصحيفة :" يبقى أمل يوفنتوس وكريستيانو رونالدو في الخروج بلقب هذا الموسم من خلال التتويج بكأس إيطاليا، حيث بلغ النهائي ويواجه أتلانتا يوم 19 أيار/مايو المقبل، كما يأمل كريستيانو رونالدو في فك نحس جائزة هداف الدوري الإيطالي، والتي فشل في تحقيقها الموسمين الماضيين، إذ يتصدر الموسم الحالي قائمة الهدافين بفارق هدفين عن البلجيكي روميلو لوكاكو، هداف إنتر ميلان".

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