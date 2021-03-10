دراسة إسرائيلية تكشف تأثير لقاح كورونا على لبن الأم المرضعة

2021/03/10 | 09:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة جديدة أن الأمهات المرضعات اللائي تلقين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، نقلن أجساما مضادة إلى أطفالهن عبر الرضاعة الطبيعية.

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