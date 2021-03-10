مفوضية حقوق الإنسان تؤشر ارتفاع إصابات كورونا رغم تطبيق الحظر

2021/03/10 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرت مفوضية حقوق الإنسان، إحصائية رسمية عن الموقف الوبائي لإصابات كورونا خلال فترة تطبيق قيود الإغلاق في العراق.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة مرفقة بجدول عن الإحصائية، إن "الحظر عديم الفائدة في العراق فعدد الإصابات والوفيات لا تزال في زيادة على الرغم من 18 يوم من الحظر الأمني الجزئي".

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