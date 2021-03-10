ضبط شاحنة محملة بمواد مخالفة للائحة الزراعية في العراق

2021/03/10 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ضبطت الاستخبارات العسكرية شاحنة في كركوك محملة بمواد غذائية ممنوعة من الاستيراد قادمة من اربيل .وذكر مصدرامني ان الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء الآلي ٣١ من ضبط عجله محملة باللحوم المعلبة الممنوعة من الاستيراد حسب قوائم المنع الصادرة من وزارة الزراعة في سيطره التون كوبري مدخل اربيل - كركوك ./انتهى

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