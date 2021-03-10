بعد ارتفاعها .. أسعار النفط تعاود الانخفاض في الأسواق العالمية

2021/03/10 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انخفض النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع جني المستثمرين للأرباح وارتفاع المخزونات الامريكية.ونزل خام برنت لشهر أيار 62 سنتا أو 0.92 بالمئة إلى 66.90 دولارا للبرميل ،بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نيسان 63.51 دولارا للبرميل منخفضا 49 سنتا أو 0.77 بالمئة.واكتسبت الأسعار دعمًا الأسبوع الماضي من قرار أوبك + بالإبقاء إلى حد كبير على تخفيضات الإنتاج في نيسان، ثم قفزت فوق 70 دولارًا للبرميل، بعد هجمات الحوثيين اليمنيين على معقل النفط السعودي .وفي الولايات المتحدة ، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من آذار، وفقًا لمصادر تجارية ، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، ومن المتوقع صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة (EIA) اليوم الأربعا ء./انتهى8

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