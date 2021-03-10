قرار يمنع صيد الاسماك في مناطق عراقية  محددة ولمدة 3 أشهر

2021/03/10 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان وضمن إطار حماية المنتج المحلي حظر اصطياد الأسماك واستيراد نوع منه من بلدان الخارج.

ووفقا لبيان صادرعن الوزارة فإنه تقرر منع اصطياد الأسماك بأشكاله كافة وخلال الفترة من 15 من شهر آذار الجاري ولغاية 14 من شهر حزيران من العام 2021.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه ضمن إطار الحفاظ على المنتج المحلي، واستمرار المشاريع في هذا القطاع وزيادة إنتاجها، ودعم الإقتصاد في إقليم كوردستان تقرر منع إستيراد السمك السلمون اعتباراً من تاريخ 15 – 3 – 2021 ولغاية 15 – 6 – 2021.

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