الكلابي: لا تهميش للأقليات في قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/10 | 09:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد تهميش للأقليات بشأن قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى وجود مساع لإيجاد صيغة توافقية بشأن المواد المؤجلة في القانون.وقال الكلابي في تصريح صحفي، أن هناك “اجتماعات متواصلة لمناقشة المواد الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية”، مبيناً أن “آلية إصدار القرار أبرز الخلافات في قانون المحكمة الاتحادية”.وأشار إلى وجود “مساع لإيجاد صيغة توافقية بشأن المواد المؤجلة في قانون المحكمة الاتحادية”، متابعاً: “لا يوجد تهميش للأقليات بشأن القانون”.وصوت مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بأغلبية الثلُثين على المادة الثامنة والمادة العاشرة والمادة الواحد والعشرين من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، […]

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