كيف تخلت المنظمات غير الحكومية عن حركات التغيير الجذري في الشرق الأوسط ج2 - قصي الصافي

2021/03/10 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قصي_الصافي تاي جوبلن: عن مجلة Current Affairs الامريكيهترجمة: قصي الصافي الجزء الثانيالراديكاليون الذين تخلت عنهم المنظمات غير الحكومية:في عمان الغربية حصراً ، يجتمع قادة المنظمات غير الحكومية والنخبة من المدافعين عن حقوق الإنسان، لتناول وجبات فاخرة.



و أطعمة فرنسية ، مقبلات ، و كاسات من النبيذ في بعض الأحيان ، يتبادلون الأفكار حول المشاريع المستقبلية و يتبادلون التهاني على العمل الرا ......





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