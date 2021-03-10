احياء يوم الزي الكوردي في اقليم كوردستان

2021/03/10 | 09:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في جميع مدن اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء 10 آذار، مراسيم يوم الزي الكوردي بأرتداء مختلف الالبسة الكوردية الملونة والمزركشة من قبل النساء والرجال والأطفال.

واحيا ابناء شعب كوردستان يوم الزي الكوردي في جميع المدارس والدوائر الحكومية في اقليم كوردستان، حيث ارتدى الطلاب والموظفون والمواطنون رجالاً ونساءً الزي الكوردي احتفالاً بهذا اليوم البهيج.

واعرب المواطنون عن سرورهم بهذا اليوم الذي يعبر عن هوية الكورد وتراثهم الغني بالمفاخر والامجاد.

هذا وكانت حكومة إقليم كردستان قد قررت جعل يوم 10 آذار من كل عام يوما خاصا بالزي الكوردي في إقليم كوردستان.

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