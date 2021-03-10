تقرير يرصد: خطط امريكية لنشر منظومة دفاع جوي في العراق

2021/03/10 | 09:51 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

رجح تقرير نشره موقع "Forbes"، عزم الولايات المتحدة نشر نظام صواريخ دفاعية متحرك في سوريا...

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