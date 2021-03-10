اشارات “مريبة” عن اجراء تعديلات على الموازنة بـ”السر”!

2021/03/10 | 10:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، التعديلات الـ85% التي اجريت على الموازنة من قبل البرلمان لم تمس حياة المواطن، مبينا ان هناك امور جرت في دهاليز مجلس النواب واللجنة المالية واعضاء البرلمان لا يعلمون بها.

وقال الشيخلي في تصريحات صحفية ان “البرلمان اجرى تعديلات على مسودة قانون الموازنة ووصلت الى اكثر من 85% بحسب ماذكرت اللجنة المالية”.

واضاف ان “هذه التعديلات لم تمس الامور التي تهم المواطن من بينها مخصصات الرعاية الاجتماعية ومخصصات البطاقة التموينية واسعار صرف الدولار”، مبينا ان “اتفاقات وتعديلات سرية تجرى في الدهاليز المظلمة وفي اللجنة المالية لا يعلم بها حتى اعضاء اللجنة وفق صفقات اعدت لذلك”.

واوضح ان “الفقرة الاهم في الموازنة التي اغفل البرلمان عنها هي مخصصات البطاقة التموينية”، لافتا الى ان “الموازنة جاءت بمخصصات للبطاقة التموينية ضعف ما جاءت به الموازنات السابقة ولم يسأل المجلس الحكومة اين مخصصات الاعوام السابقة ولم يتسلم المواطن شيء من مفردات البطاقة”.

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