حقوق الإنسان: الحظر الصحي عديم الفائدة

2021/03/10 | 10:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، جدولاً يحتوي على ارقام تتضمن ازدياداً باصابات ووفيات كورونا في العراق.وكتب عضو المفوضية علي البياتي، على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” ارفقها بجدول توضيحي، قائلا إن “الحظر عديم الفائدة في العراق، فعدد الإصابات والوفيات لاتزال في الزيادة على الرغم من 18 يوم من الحظر الأمني الجزئي”.

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