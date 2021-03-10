2021/03/10 | 10:07 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 10 مارس 2021 | 10:06 صباحاً

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البصرة: العثور على جثة معصوبة العينين واليدين ملقاة بنهر

أفاد مصدر في شرطة محافظة البصرة يوم الأربعاء بالعثور على جثة رجل كانت ملقاة في نهر بمنطقة المعقل وسط المحافظة

وقال المصدر، إن الجثة مجهولة الهوية وكانت متفسخة، ومعصوبة العينين واليدين بواسطة حبل.

وأضاف أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، لمعرفة هوية الرجل والجهات التي قامت بهذه الجريمة وموعدها واسبابها.

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