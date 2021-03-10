"الله سيعتني بالناس".. كواليس قرار البابا فرنسيس بزيارة العراق

2021/03/10 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مؤتمر صحافي على متن الطائرة التي أقلته من بغداد عائدا إلى روما، الإثنين، قال بابا الفاتيكان إنه تردد كثيرا بزيارة العراق في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنه اختار في النهاية أن يضع بين يدي الله مصير الذين تجمعوا في الكنائس المزدحمة للقائه.

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