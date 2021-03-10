ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار في هذه المناطق.. الحالة الجوية لـ3 أيام

2021/03/10 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (10 آذار 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد لليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت إلى أن بعض المناطق ستشهد أمطاراً وارتفاعاً بدرجات الحرارة.

وبحسب جداول الهيأة، فإن الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً مع بعض القطع من الغيوم، وفي الجنوبية يكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

وأضافت الهيأة، أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم، مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس".

وأشارت إلى ان الطقس في المناطق الثلاث المذكورة آنفاً ليوم غد والأيام التي تليه، سيشهد تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة، وخصوصاً في الشمالية تكون هناك فرصة لتساقط الثلوج يوم الجمعة المقبل.

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