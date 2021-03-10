محافظة عراقية تطلق تحذيراً من حدوث أزمة في مياه الشرب

2021/03/10 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم الأربعاء، عن تضرر أربعة أنهر مهمة بسبب قلة اطلاقات سد دربندخان في السليمانية.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قلة الاطلاقات المائية من سد دربندخان في السليمانية صوب أنهر(قره تبه- السعدية- جلولاء- كشكول) والتي تغذي مناطق واسعة من ديالى خاصة قاطع شمال شرق المحافظة من خلال تزويد محطات الاسالة بالمياه الخام، مما أدى إلى أزمة في تامين مياه الشرب بسبب توقف بعضها عن العمل لقلة المياه الخام المتوفرة".

وأضاف الكروي، "قدمنا كتاب رسمي إلى وزارة الموارد المائية من أجل زيادة اطلاقات س دربندخان إلى 50م/ثا لضمان وصول المياه الخام إلى محطات الاسالة المنتشرة على الأنهر الأربعة لتفادي كارثة إنسانية، خاصة وأن المناطق تعرضت بعد 2014 إلى ضرر بالغ بسبب الهجمات الإرهابية ونزوح الأهالي قبل عودتهم لكن بروز ازمة العطش والجفاف قد تكون قاسية جدا اذا لم تكن هناك حلول مبكرة من الآن".

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