حقوق الإنسان: الحظر عديم الفائدة مع ارتفاع وفيات وإصابات كورونا

2021/03/10 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، ان "لا فائدة من حظر التجوال مع استمرار زيادة وفيات وإصابات كورونا" في العراق.وذكر البياتي في تغردية على تويتر: "حسب المؤشرات الرقمية فان حظر التجوال عديم الفائدة في العراق فعدد الإصابات والوفيات لاتزال في الزيادة على الرغم من ١٨ يوما من الحظر الأمني الجزئي".ونشر البياتي جدولا رقميا للموقف الوبائي في البلاد منذ فرض الحظر./انتهى8

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