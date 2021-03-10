اليوم .. حشود الزائرين تبلغ ذروتها في الكاظمية لاحياء ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام

2021/03/10 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بلغت حشود الزائرين داخل مدينة الكاظمية اليوم ذروتها لاحياء ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام .يشار الى ان زائري الامام موسى بن جعفر تعرضوا لانفجار ارهابي استهدفهم لايقاف سير هذه الزيارة ./انتهى8

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