مقياس الأخلاق - طاهر رحيم

2021/03/10 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طاهر_رحيم ترى المجتمعات العربية ان الاخلاق مفقودة في المجتمعات الاوروبية والغربية وبالمقابل اذا نظرنا من المنظور الغربي للاخلاق فإن المجتمعات العربية تفتقر الى الأ-;-خلاق.



التربية في المجتمعات العربية تقتصر على التركيز على الجنس والجهاز التناسلي كأساس لأخلاقية الفرد ، و لذلك يحكمون على الغرب بذلك المقياس، في حين ان منظور الغرب للجنس تعتبر حالة شخصية بحتة وتدخل في إطار الحرية الشخصية للافراد ......





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