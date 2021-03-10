مناورات ساخنة بين طهران وواشنطن - جلبير الأشقر

2021/03/10 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر لقد تسارعت بصورة ملحوظة وتيرة المناورات الحربية والسياسية في إطار المواجهة الإقليمية الدائرة بين إيران والولايات المتحدة، منذ أن تسلّم الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، مهامه وشكّل طاقم سياسته الخارجية.



فبالرغم من أن بايدن كان قد جاهر بنيّته العودة إلى إشراك الولايات المتحدة في «خطة العمل الشاملة المشتركة» أي الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة باراك أوباما مع إيران في صيف 2015 والذي نقض دونالد ت ......





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