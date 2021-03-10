روزنامة الأسبوع كُلُّنا فَارِس! - كمال الجزولي

2021/03/10 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنين ثلاث مفارقات عجيبة في شأن المأساة الإنسانيَّة التي ظلت تتعرَّض لها أقليَّة الرُّوهينقا المسلمة في ميانمار، على الأقل طوال العقد المنصرم:المفارقة الأولى: أن الاتِّحاد العالمي لعلماء المسلمين، بارتباطاته المعروفة مع الأخوان المسلمين، وحركات الإسلام السِّياسي، عموماً، في مختلف البلدان، ظلَّ، من هذا المنطلق، يؤازر النِّظام الإسلاموي البائد في بلادنا، وبوجه خاص في معركته الدُّونكيشوتيَّ ......





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