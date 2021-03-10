الامن الوطني يفكك شبكة مخدرات مؤلفة من 9 أفراد في البصرة

2021/03/10 | 10:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة مخدرات مؤلفة من 9 أفراد في محافظة البصرة.وقال الجهاز في بيان، أن “ضمن سلسلة الحملات الأمنية المكثفة التي يجريها جهاز الأمن الوطني لمكافحة المخدرات وضبط تُجارها ومروجيها، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة من تفكيك شبكة لتجارة المواد المخدرة وفق اوامر قضائية والاطاحة بعناصرها البالغ عددهم تسعة متهمين، وضبطت بحوزتهم (1100) حبة مخدرة وكميات من مادة الكرستال وادوات تعاطي، علاوةً على مختلف انواع الاسلحة”.وأضاف “اذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعدما اعترفوا بتعاطيهم للمواد المخدرة وتوزيعها على انحاء البصرة، وقد تم إحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات […]

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