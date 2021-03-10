برشلونة في قمة نارية ضد باريس سان جيرمان بالأبطال اليوم .. التوقيت والقناة الناقلة

2021/03/10 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

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يستضيف فريق باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء، نظيره برشلونة في مباراة نارية ضمن منافسات إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا علي ملعب "بارك دي برانس".

وكان باريس سان جيرمان، قد حقق فوزاً كبيراً على البارسا بنتيجة 4- 1 في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا علي ملعب "كامب نو"، 16 شباط الماضي.

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم، وهو في موقف صعب نظراً لخسارته في الذهاب علي ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف أمام سان جيرمان، لكن لن يفقد البلوجرانا الأمل في تعديل الأوضاع حتى النفس الأخيرة من أجل الحفاظ علي فرصه في التأهل لربع النهائي.

أما باريس سان جيرمان صاحب الأرض، يدخل مباراة اليوم، وهو موقفه الأقوي نظراً للتفوق خارج ملعبه بأربعة أهداف، وهو ما يمنحه القوة في اللقاء الليلة، إن لم يكن هناك حالة من الرعونة، تمنح برشلونة فرصة العودة.

ويلعب البارسا مباراة اليوم، ويراوده حلم الريمونتادا التاريخية أمام باريس سان جيرمان، حيث كان قد حقق فوزاً كبيراً علي الأخير بنتيجة 6-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 7 اذار 2017، بعدما كان خاسراً في الذهاب 1-4 أمام نادي العاصمة الفرنسية.

لكن سيضع الجهاز الفني لباريس سان جيرمان، بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو واللاعبين، حسابات خاصة من أجل إخماد الرغبة الداخلية لنجوم البارسا في تحقيق الريمونتادا مرة أخرى.

ويملك برشلونة دافع معنوي كبير، في هذه المباراة أمام باريس سان جيرمان، لاسيما بعد العودة المحلية وإحتلال وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، متأخراً بـ 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 59 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد ثالثاً برصيد 54 نقطة.

كما يشعر نجوم برشلونة في مباراة اليوم، بنوع من الاستقرار النفسي بعد معرفة رئيس النادي الجديد "خوان لابورتا"، والذى حسم مقعد الرئيس بعد التفوق علي الثنائي فيكتور فونت وتوني فريشيا في الانتخابات التي أقيمت الأحد الماضي.

ويفتقد باريس سان جيرمان ضد برشلونة، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب عدم جاهزيته الفنية، بالإضافة إلى الثلاثي خوان بيرنات ومويس كين وسيرجيو ريكو.

ويدير موقعة باريس سان جيرمان ضد برشلونة، الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، بعد تعيينه من قبل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة تقام في تمام الساعة، (11 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) ، وتبث عبر قناة بي إن سبورت premium 1.

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