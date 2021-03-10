الأمن الوطني في البصرة يفكك شبكة مخدرات مؤلفة من (9) عناصر

2021/03/10 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن جهاز الأمن الوطني لمكافحة المخدرات في البصرة عن تفكيك شبكة مخدرات مؤلفة من (9) عناصر.وذكر بيان للجهاز اليوم : ضمن سلسلة الحملات الأمنية المكثفة التي يجريها جهاز الأمن الوطني لمكافحة المخدرات وضبط تُجارها ومروجيها، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة من تفكيك شبكة لتجارة المواد المخدرة وفق اوامر قضائية والاطاحة بعناصرها البالغ عددهم تسعة متهمين، وضبطت بحوزتهم (1100) حبة مخدرة وكميات من مادة الكرستال وادوات تعاطي، علاوةً على مختلف انواع الاسلحة.واضاف : اذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعدما اعترفوا بتعاطيهم للمواد المخدرة وتوزيعها على انحاء البصرة، وقد تم إحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم./انتهى8

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