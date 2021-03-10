2021/03/10 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / توجه آلاف المواطنين من مختلف مناطق محافظة البصرة اليوم الاربعاء سيراً على الأقدام الى جامع خطوة الإمام علي (ع) في قضاء الزبير لاحياء ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ، فيما اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة لحمايتهم.وانتشرت مواكب الخدمة على امتداد الطريق من ساحة سعد حتى خطوة الامام علي عليه السلام لتقديم الطعام والشراب ، فيما تواجدت عجلات الاسعاف الفوري والدفاع المدني على الطريق ضمن خطة أمنية .وقامت القوات الامنية بتأمين وتنظيم الطرق المؤدية لمسجد الامام علي /ع/ منذ فجر اليوم الاربعاء لتوفير الحماية للزائرين ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي البصرة يتوجهون الى جامع خطوة الإمام علي (ع) في الزبير لاحياء ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر (ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهالي البصرة يتوجهون الى جامع خطوة الإمام علي (ع) في الزبير لاحياء ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).