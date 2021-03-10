عقوبات امريكية تطال مسؤولين في الحرس الثوري الايراني

2021/03/10 | 10:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولياعلنت وزارة الخارجية الاميركية فرض عقوبات على مسؤولين اثنين في “الحرس الثوري” الايراني في اول حظر تفرضه ادارة بايدن على ايران .وقالت الخارجية الأميركية في بيان مقتضب، إنه تم فرض عقوبات على مسؤولين اثنين ب‍الحرس الثوري الإيراني بسبب ماوصفته انتهاكات لحقوق الإنسان.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن “علي همتيان …

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