شرطة النجف تعثر على ٢٣١ الف حبة مخدرة

2021/03/10 | 10:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجفأعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في شمال المحافظة.وقالت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “بعد تلقي أخبار من أحد المواطنين عن قيام أشخاص قبل فترة بدفن خزان ماء في منطقة صحراوية شمال المحافظة فقد تم على …

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