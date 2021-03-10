2021/03/10 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة من الأدب الساخر: نبيل عودةهرب شخص سياسي من زوجته، اذ عاد للبيت مسطولا من الويسكي وبدون المعاش الذي تنتظره الزوجة لتعيل افراد البيت.



- مسطول يا ابن الحرام؟ ..



لم تبطل عادتك؟ اين وضعت النقود؟- في جيبة البنطال- جيوب البنطال فارغة..- أنا وضعتهم بجيب البنطال..؟- أنت مسطول كالعادة.



كم مرة حذرتك ان لا تشرب وان تحافظ على نقودك حتى تصل إلى البيت؟- أنت المسطولة...- ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوق سرير كل رجل عظيم امرأة - نبيل عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوق سرير كل رجل عظيم امرأة - نبيل عودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).