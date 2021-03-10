بيتٌ لا يعرفُ الحَزَن! - فاطمة ناعوت

2021/03/10 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialهذا شهرُ مارس، أجملُ الشهور وأشرقُها.



شهرُ الطبيعة والحُسن والشدو.



فيه تُشرقُ الزهور وتصدحُ الطيور وتحنو الشمسُ فتمنحنا النورَ والدفء وبهجات الطبيعة بعد قسوة الشتاء وعتمته.



لكنه يحملُ مع ذلك بعض الغيوم.



في بداياته يفكِّرُ الأولادُ والبناتُ فيما سيجلبون لأمهاتهم في عيد الأم من هدايا ويحبكون الخطط والمفاجآت ليرسموا فوق شفتيها الفرح.



أما الذين رحلت أمهاتُهم عنهم وتركته ......





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