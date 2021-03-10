2021/03/10 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC أحيا ملايين الزوار، اليوم الاربعاء، شعائر ذكرى استشهاده الإمام موسى بن جعفر (ع)، المتمثلة بزيارة ضريحه شمالي العاصمة بغداد.وحصل “المركز الخبري” على عدد من الصور، التي تجسد لحظة دخول الزوار لمرقد الامام، لاداء الزيارة بمناسبة ذكرى استشهاده.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الملايين يحيطون بضريح الإمام الكاظم في ذكرى استشهاده المركز الخبري الوطني.

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