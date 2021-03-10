الاستخبارات العسكرية: ضبط منصات إطلاق صواريخ وعبوات ناسفة في الأنبار

2021/03/10 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ضبط منصات إطلاق صواريخ وعبوات ناسفة في قضاء حديثة بمحافظة الانبار.

المديرية ذكرت في بيان، انه تم ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ بعملية استخبارية نوعية وفق معلومات دقيقة، وأضاف، ان العملية أسفرت عن تفكيك عبوتين ناسفتين بالإضافة الى مقذوف حربي في منطقة أبو دلاية في الصحراء الغربية التابعة لقضاء حديثة في الانبار، مشيرا الى تدمير المواد من قبل الجهد الهندسي للقيادة والمرافق للقوة المنفذة.

وفي سياق متصل، ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على أحد عناصر داعش في منطقة القراج بقضاء مخمور في نينوى، وهو المسؤول عن تجهيز مضافات داعش بالمواد الغذائية واللوجستية بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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