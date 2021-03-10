هوبكنز: إصابات كورونا عالميا تتجاوز 117 مليون والوفيات تتخطى الـ 2.7 مليون حالة

2021/03/10 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت آخر إحصائية لجامعة جونز هوبكنز الاميركية، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، الى أكثر من مئة وسبعة عشر مليونا، وتخطي الوفيات بسبب الفيروس حاجز المليونين وسبعمئة ألف حالة.

وبينت الإحصائيات التي نشرتها الجامعة، ان ما يزيد على مئة وسبعة عشر مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس مليونين وسبع مئة وتسعة وعشرين ألف حالة.

هذا، ولفتت الإحصائية الى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من مئتين وعشر دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول ألفين وتسعة عشر.

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