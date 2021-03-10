الناتو: وجودنا يقتصر على جوانب التدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوات العراقية

2021/03/10 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الناتو والعراق وفي إطار سيادة القرار العراقي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ستولتنبرغ مع وزير الخارجيّة فؤاد حسين، حيث بحث الطرفان سُبُل استمرار التعاون بين بغداد وحلف الناتو في إطار السيادة الكاملة للعراق وقرارات الحكومة العراقية.

وأكد أمين عام حلف الناتو أن عديد أفراده يقتصر على جوانب التدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوات والاجهزة الأمنية العراقية، كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بما يعزز المواجهة المشتركة ضد عصابات داعش الإرهابية.

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