استقالة بيرس مورغان بسبب تعليقه على زوجة الأمير هاري

2021/03/10 | 10:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن المحلل والمذيع التلفزيوني البريطاني الشهير، بيرس مورغان، استقالته من محطة “آي تي في” التلفزيونية.ويعود سبب الاستقالة، لخلاف حول تعليقاته على ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري.وأعلنت قناة “أي تي في” عن القرار بعد تصريح هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)، وتلقّت “أوفكوم” 41 ألف شكوى في هذا الشأن، بحسب ما نقل موقع “بي بي سي”.وجاءت مغادرته على الهواء مباشرة، عقب خلاف مع مقدم الأرصاد الجوية ألكس بيرسفورد، الذي انتقد زميله مورغان، الثلاثاء، لاستمراره بالتهجم على ماركل.وقال مورغن في برنامجه، الاثنين: “لم أصدق كلمة واحدة” مما قالته الدوقة في مقابلتها مع أوبرا وينفري حول صحتها العقلية.[…]

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