تغطية مصورة لأجواء الزيارة الدينية في الكاظمية والإجراءات الأمنية ببغداد

2021/03/10 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تؤدي حشود الزائرين، الأربعاء، الزيارة الدينية في الكاظمي بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

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وتشهد العاصمة بغداد إجراءات أمنية مشددة لتأمين الزيارة، في ظل فرض حظر التجوال.

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