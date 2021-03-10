الحشد الشعبي يطلق عملية امنية في نينوى

2021/03/10 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذ الحشد الشعبي عملية امنية واسعة لملاحقة فلول داعش الارهابي في محافظة نينوى.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته "السومرية نيوز" اليوم الاربعاء ، ان قوة من اللوائين 53 و21 في الحشد والجيش نفذت عملية أمنيّة انطلاقاً من جبال شرق تلعفر ووصولا الى جبال الخان وشيخ ابراهيم والمحلبية للبحث عن فلول داعـش الإرهابي.

واجريت العملية وفقا لمعلومات استخباراتية وردت للحشد الشعبي تفيد بوجود تحرك للدواعش بتلك المنطقة.

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