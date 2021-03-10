الامن الوطني في البصرة يفكك شبكة ترويج للمخدرات

2021/03/10 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة تفكيك شبكة لترويج المخدرات.

وقال اعلام جهاز الامن الوطني في بيان تلقته "السومرية نيوز" اليوم الاربعاء، انه ضمن سلسلة الحملات الأمنية المكثفة التي يجريها لمكافحة المخدرات وضبط تُجارها ومروجيها.تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة من تفكيك شبكة لتجارة المواد المخدرة وفق اوامر قضائية والاطاحة بعناصرها البالغ عددهم تسعة متهمين، وضبطت بحوزتهم (1100) حبة مخدرة وكميات من مادة الكرستال وادوات تعاطي، علاوةً على مختلف انواع الاسلحة.

اذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً بعدما اعترفوا بتعاطيهم للمواد المخدرة وتوزيعها على انحاء البصرة، وقد تم إحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

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