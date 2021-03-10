2021/03/10 | 11:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، إلقاء القبض على مسؤول تجهيز مضافات داعش في نينوى....

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