"قبل وقوع مأساة".. أهالي الأستراليين في مخيم الروج يسعون لإعادة أحبائهم

2021/03/10 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد ناشط اجتماعي أسترالي سلطات بلاد بالسماح لابنته وحفيدتيه بالعودة إلى بلادهم بعد أن مر نحو 6 سنوات على وجودها في أحد المخيمات شمالي شرقي سوريا.

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