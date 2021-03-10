صح ام خطأ: محرك التوربو يحتاج للتبريد قبل ايقافه

2021/03/10 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نسمع كثيراً عن أن المحركات المزودة بشاحن توربيني تحتاج إلى التبريد قبل إيقاف تشغيلها، لكن هل يجب القيام بذلك في جميع ظروف القيادة، أم فقط عندما يصل المحرك إلى درجات حرارة تتطلب فترة تبريد؟

مبدأ عام

إن إيقاف التشغيل عندما يكون المحرك شديد السخونة يوقف دوران الزيت.



وبذلك تتوقف طبقة الزيت حول الشاحن التوربيني عن التدفق ما يؤدي إلى إحتراقها، وتشكل طبقة سوداء على جدران المحرك والتوربو.



وذلك أصلاً ليس جيداً لأي محرك.



وعلى الرغم أنه هناك الكثير من التطورات في تكنولوجيا إدارة المحرك والشواحن التوربينية على مر السنين، بحيث تم تجهيز التوربو بأنظمة تبريد منفصلة للمساعدة في إمتصاص الحرارة، تعمل تلقائياً عند إيقاف تشغيل السيارة.



لكن هذه الأنظمة ليست موجودة على جميع السيارات.

بحسب طريقة القيادة

إذا كنت تقود سيارتك بهدوء وبسرعة منخفضة قبل إيقاف السيارة أو إيقاف تشغيل المحرك، فهذا يكفي لتبريد زيت المحرك إلى مستوى لا يؤدي إلى إتلاف التوربو.



لكن شرط أن تكون تستخدم زيت بلزوجة متوافقة مع السيارات المزودة بشاحن توربيني.

في كل الأحوال، وكإجراء وقائي، من المفضل ترك السيارة المزودة بتوربو في وضع التشغيل لمدة دقيقتين قبل إطفاء المحرك، لتجنب أي تلف للتوربو، وذلك بغض النظر عن طريقة قيادتك لها.

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