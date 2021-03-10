عالية نصيف تطلب فتح تحقيق رسمي: شركات تنوي تنفيذ عملية سرقة بسيارات وهمية!

2021/03/10 | 11:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، هيئة النزاهة بفتح تحقيق يتعلق بعقد شراء مادة الطحين من مطاحن الموصل.وقالت نصيف في بيان، مخاطبة هيئة النزاهة، “نحيل إليكم طلب مجموعة شركات عراقية تُبين ما يجري من قبل الشركات المقدمة على مناقصة نقل مادة الطحين من مطاحن الموصل الى الوكلاء داخل المحافظة”.وأضافت، أن “الشركات المتقدمة […]

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