اللجنة العليا لمواجهة كورونا تناقش الموقف الوبائي

2021/03/10 | 11:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اجتماعا لمناقشة الاوضاع الصحية واتخاذ عدد من القرارات.

ويعقد اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا بحضور وزراء الداخلية والتربية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ومحافظي اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والجهات ذات العلاقة.

وسيبحث الاجتماع تقريراً مقدماً من وزارة الصحة حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا واتخاذ القرارات الكفيلة بالحد من انتشار الفايروس بين المواطنين.

هذا وكان وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان قد قال خلال مؤتمر صحفي: وتابع: ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان ستجتمع وتتخذ اي قرار تراه مناسبا للحد من انتشار فايروس كورونا وحماية المواطنين.

PUKmedia خاص

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