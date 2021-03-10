بعد زيارة البابا.. مجلس النواب يفتح ملف الآثار

2021/03/10 | 11:23 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

بحثت لجنة الثقافة النيابية، مع رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث، ليث مجيد حسين، مسألة التجاو...

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